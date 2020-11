Lyon - Guillotière : la ville veut prolonger la vidéoverbalisation, la rue Victor-Hugo bientôt concernée

En plus d'être prolongée dans le secteur Guillotière (Lyon 3e et 7e) jusqu'au 31 janvier 2021, la vidéoverbalisation va être mise en place dans le secteur Victor-Hugo (Lyon 2e).

Mis en place dans le secteur Guillotiere depuis le 19 décembre 2019, la vidéoverbalisation pourrait être étendu jusqu'au 31 janvier 2021 par la majorité de la ville de Lyon. C'est en tout cas le sens d'une délibération qui sera mise aux voix ce jeudi lors du conseil municipal.

Cette vidéoverbalisation a pour objectif “de lutter contre le stationnement anarchique, le changement des comportements inciviques de certains usagers de la route, l’amélioration du service rendu aux administrés, notamment par un usage mieux partagé et plus respectueux de l'espace public.Il s’agit particulièrement d’assurer la sécurité et la tranquillité publique en luttant contre des usages tels que les stationnements en double file, sur les pistes cyclables, passages piétons, trottoirs, voies piétonnes ou voies réservées, etc”, écrit la ville dans cette délibération. Depuis sa mise en œuvre à Lyon fin septembre 2019, cet outil a conduit à dresser plus de 2600 verbalisations.

En plus de cette extension dans le secteur Guillotière, la vidéoverbalisation va être mise en place dans deux nouvelles rues du 2e arrondissement : la rue rue Victor-Hugo et la place Ampère.