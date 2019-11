Lyon : grève des éboueurs le 5 décembre, début de la Fête des Lumières

Le syndicat Solidaires appelle à la grève reconductible des éboueurs dès le 5 décembre à Lyon. Les collectes des déchets pourraient être perturbées dans certains arrondissements, alors que la Fête des Lumières débutera.

Solidaires Transports, syndicat majoritaire chez les éboueurs de la société Pizzorno dans le Rhône appelle à la grève reconductible à partir du 5 décembre. Les salariés de l'entreprise s'occupent de la collecte des ordures dans les 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. Les déchets pourraient ainsi s'entasser dans les rues ce jour là, début de la Fête des Lumières, même si la majorité des grandes installations sont en Presqu'île (sauf pour celle de la Tête d'Or).

A travers cette action, ils ont choisi de se mobiliser "contre le projet de retraite à points et pour des salaires décents". En avril, les salariés de Pizzorno s'était déjà mis en grève, suspendant la collecte des déchets pendant trois semaines, demandant des améliorations de leurs conditions de travail et "la mise en place d'une prime métropole". Un accord avait alors été trouvé entre l'entreprise et les salariés.