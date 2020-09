Dans un tweet clair et simple, Gérard Collomb fait comprendre que, selon lui, refuser la 5G c’est refuser d’avancer.

Gérard Colomb est largement favorable à l’apparition de la 5G dans nos vies. Gregory Doucet, quant à lui, est plus mesuré. Avec 70 autres signataires dont Grenoble et Villeurbanne, une pétition a été lancée pour demander un moratoire (afin de repousser à plus tard l’arrivée de la 5G), car cette dernière « intervient sans étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable".