Lyon : Extra !, la programmation gratuite des Nuits sonores dévoilée

Les Nuits sonores viennent de dévoiler leur festival gratuit, Extra !, qui aura lieu à Lyon du 3 au 13 mai.

C’est Extra ! Léo Ferret l’a validé. Le programme du off des Nuits sonores est sorti. Créé en 2008, le festival le présente comme “l’enfant hyperactif des Nuits sonores. Une sorte de cadeau bonus, de cerise sur le cheese-cake pour festivalier en quête de nouvelles propositions artistiques, Extra ! entend bien renforcer l’aspect sexy, créatif, mais aussi déambulatoire du parcours festif déjà mis en place par Nuits sonores”.

Électro feat aligot, voiture jacuzzi, Dj’s et machine à laver, expo sur David Lynch, commémoration non officielle de France98, renaissance du Studio 54, street-food et beaucoup d’autres événements à découvrir ici.

