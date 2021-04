Lyon - Economie : Sport Protech, une success story à la lyonnaise

Installée à Sérézin-du-Rhône, Sport Protech, une TPE spécialisée dans la protection, la santé et la performance des sportifs, a réussi à s’imposer comme un acteur incontournable du secteur.

Un entrepôt qui ne paie pas de mine. À Sérézin-du-Rhône, le showroom de Sport Protech est loin d’être tape-à-l’œil. Et pourtant, l’endroit attire de plus en plus de professionnels du rugby, du basket et du football. Imaginé par Yann Obitz, Sport Protech est devenu en quelques années un acteur majeur pour la protection, la santé et la performance des sportifs. "Lorsque je jouais au football (au niveau CFA2), j’ai constaté que mon club n’était pas structuré concernant les achats de produits pour soigner les joueurs, se remémore Yann Obitz qui a évolué au centre de formation de l’OL de 13 à 17 ans. J’ai donc fait une étude de marché dans le but de proposer aux clubs amateurs et professionnels du matériel médico-sportif." L’aventure, qui a démarré dans le garage de son père, a fait son petit bonhomme de chemin en proposant toujours plus de produits technologiques.