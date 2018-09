Lyon : des vols perturbés à cause d'un pilote allemand perdu

Se croyant à Grenoble, un pilote allemand a donné quelques sueurs froides aux contrôleurs aériens des aéroports de Bron et Saint-Exupery et perturbé plusieurs vols.

C'est une belle frayeur qu'a fait un pilote d'avion allemand aux contrôleurs des aéroports de Bron et Saint-Exupéry ce jeudi. Ce dernier à bord de son Tecnam, un petit avion de tourisme pensait se trouver à Grenoble. Aux alentours de 14h, les aiguilleurs du ciel ont vu cet avion arriver sur leurs radars, rapporte Radio Scoop. Malgré sa présence dans l'espace aérien lyonnais, le pilote n'a pas pris contact avec les contrôleurs comme il en a l'obligation. Son arrivée n'a pas été sans conséquence puisqu'il empêcha un vol Air France d'atterrir à l'aéroport Lyon Saint-Exupery et retardé un avion-ambulance à Bron. Les aiguilleurs ont finalement pu prendre contact avec le pilote qui a signalé qu'il était perdu et se croyait près de Grenoble. Il a finalement pu atterrir à Bron ou il a été attendu par les Gendarmes.