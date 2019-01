Lyon : des trams perturbés suite aux explosions accidentelles à la Doua

Plusieurs lignes de tramway sont perturbées à Lyon, suite aux explosions accidentelles à la Doua.

Ce jeudi matin, trois explosions accidentelles ont eu lieu sur le campus de la Doua à Lyon (lire tous les éléments connus ici). Un périmètre de sécurité a été mis en place et des lignes de tramway perturbées. Ainsi le T1 et le T4 sont limités à Charpennes Charles Hernu et ne circulent plus en direction de la Doua, pour une durée indéterminée.