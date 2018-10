Lyon : des sportifs de la région interpellent Emmanuel Macron

Plus de 360 sportifs de haut-niveau français s’inquiètent pour l’avenir du sport français. En cause : la baisse annoncée du budget du ministère.

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, plus de 360 sportifs français interpellent Emmanuel Macron sur la nécessité de maintenir le budget alloué au Sport. "Nous, sportifs et sportives de haut niveau, nous sommes très inquiets" clament-ils. Dans cette tribune, ils dénoncent "la suppression de 1600 cadres techniques d’Etat d’ici 2022 et la réduction du budget Sport pour 2019".

Alors que les autorités sportives visent 80 médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes jugent ces mesures "contradictoires avec l’objectif de performance attendues et désastreuses pour l’héritage qu’ils laisseront aux nouvelles générations". Les sportifs rappellent que leurs victoires dans les grands championnats internationaux contribuent "au rayonnement de la France dans le monde entier" et que ces médailles "sont totalement liées à la qualité, à l’engagement et la passion des cadres techniques sportifs".

Aux côtés des grands noms signataires comme Teddy Riner et Martin Fourcade, on retrouve plusieurs sportifs originaires de la région parmi lesquels Lucas et Isia Basset (course d’orientation – Rhône), Guillaume Joli (handball – Rhône), Fabien Amar (sports boules – Rhône), Auriane Mallo et Nelson Lopez Pourtier (escrime – Rhône), Laura Marino et Matthieu Rosset (natation/plongeon – Rhône), Benoît Peschier (canoé/kayak – Ardèche), Simon Desthieux (biathlon – Ain), Victor Muffat-Jeandet (ski alpin – Savoie).