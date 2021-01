Lyon : des petits-déjeuners solidaires expérimentés en école maternelle

La Ville de Lyon et l’État se sont associés depuis le début de l'année pour proposer aux enfants d’une école Maternelle d’un quartier prioritaire du 8e arrondissement de Lyon des petits-déjeuners équilibrés.

La préfecture du Rhône et le Rectorat de l’Académie de Lyon se sont associés à la mairie de Lyon pour proposer des petits-déjeuners gratuits dans l’école maternelle Olympe de Gouges, située en zone Politique de la Ville, dans le 8e arrondissement de Lyon. Cette expérimentation est réalisée dans le cadre du dispositif gouvernemental des Citées éducatives.

4 classes représentant en tout 80 élèves en bénéficient le mardi et le vendredi, dans le réfectoire de l’établissement, entre 8h20 et 8h40, depuis janvier 2021. Les repas sont servis par un partenaire associatif du 8e arrondissement, Epi C’est Bon. La Ville de Lyon se charge d’acheter les petits-déjeuners, estimés à 2,30 euros par élève.

Le moment est encadré par les enseignantes et les Agents techniques spécialisés en école Maternelle. Des parents peuvent participer dans le respect des gestes barrières.

Le but est de permettre aux élèves d’être sensibilisés à l’équilibre alimentaire tout en s’assurant que les enfants des quartiers prioritaires aient accès à un premier repas complet, indispensable pour la concentration en classe. L’initiative doit aussi favoriser le dialogue entre les parents et partenaires qui travaille sur l’alimentation locale et bio.

Le dispositif sera évalué avec pour ambition de l’étendre à d’autres écoles de la ville.