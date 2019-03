Lyon : des parents d’élèves à la rescousse d’une famille de réfugiés

Le collectif “Jamais Sans Toit“ de l’école Victor Hugo (Lyon 1er) se mobilise pour aider une famille de réfugiés sans logement, en provenance du Kosovo.

Composé de parents d’élèves, de personnels de l’école, et d’habitants du quartier, le collectif “Jamais sans toi“ a alerté le préfet du Rhône, la rectrice d’académie et le directeur de Forum Réfugiés la semaine dernière sur la situation de cette famille. Le collectif se réunira ce soir, lundi 18 mars, pour décider comment l’aider de façon immédiate et “surtout comment interpeller les responsables publics“ déclare le collectif. L’idée est de ne pas camoufler le problème en hébergeant à long terme bénévolement la famille, mais de s’appuyer sur l’État de droit.

“Il est intolérable pour les parents d’élèves que leurs enfants soient dans des classes où certains camarades de classe n’ont pas de toit pour dormir“ explique le communiqué du collectif.

Logeant dehors depuis plusieurs mois, cette famille se compose d’une mère avec trois enfants dont le dernier est scolarisé à l’école Victor Hugo. Une demande d’asile en cours, elle est en attente d’une réponse de la CNDA (Cour Nationale du Droit D’Asile), en procédure accélérée.