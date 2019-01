Lyon : des nappes d'hydrocarbures constatées sur la Saône

Des nappes d'hydrocarbures ont été constatées ce matin sur la Saône à Lyon au niveau du Vieux-Lyon. Leur origine n'est pas déterminée pour le moment, mais l'accident de bateau qui a eu lieu hier est pointé du doigt.

Des nappes d'hydrocarbures ont été constatées ce mardi matin sur la Saône au niveau du Vieux-Lyon. Plusieurs témoins ont fait été d'écoulements sans discontinuer depuis le lever du soleil. Des nappes accompagnées “d'une odeur caractéristique d'hydrocarbures”, explique l'un d'eux. Des fuites dues à l'accident lundi, quai Sédallian, entre l’Île barbe et Vaise, d'un pousseur qui a pris l'eau suite à un délestage ?

Contactés, les pompiers (SDMIS) qui sont intervenus hier ont expliqué “qu'aucune pollution aux hydrocarbures n’a été constatée au niveau de l'île Barbe.” Un barrage flottant pour éviter ce type de pollution avait été placé de manière préventive. Il a été retiré ce matin. “Là, il n'y a plus de risques de pollution et le bateau va être enlevé dans la journée”, confient les pompiers. Ce matin, le SDMIS a lui aussi reçu plusieurs interpellations sur ces nappes et continue d'en rechercher la cause. La DREAL a aussi été contactée et étudie actuellement le sujet. Des pompiers sont actuellement sur place.