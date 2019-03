Lyon : des gilets jaunes arrêtés pour avoir fabriqué des cocktails Molotov

Trois personnes ont été arrêtées ce mardi dans le cadre d'une enquête sur la découverte de neuf cocktails Molotov avant l'acte XI des Gilets jaunes le 26 janvier dernier.

Le 26 janvier dernier avant l'acte XI des gilets jaunes, des agents d'entretien du Grand Lyon découvrait neuf cocktails Molotov dissimulés place Antonin Poncet dans le 2e arrondissement. La police a réussi à prélever des traces d'ADN et des empreintes sur ces bouteilles. Deux hommes et une femme quarantenaires déjà très défavorablement les deux hommes et la femme reconnaissaient la fabrication de cocktails Molotov dans le but d’incendier du mobilier urbain. La suspecte fait l’objet d’une convocation en Maison de Justice et du Droit tandis que les deux suspects sont présentés mercredi au parquet en vue de leur jugement en comparution immédiate.