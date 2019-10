Lyon : des combats de boxe illégaux organisés en pleine rue

Un combat de boxe illégal a eu lieu devant le McDonald's de la Guillotière samedi soir à Lyon.

Selon une vidéo publiée sur Twitter, un combat de boxe illégal a eu lieu samedi soir devant le McDonald's de la Guillotière. Sur les images, on peut voir deux hommes gantés s'échanger des coups au milieu d'un cercle formé par des spectateurs. Des faux airs de Fight Club, le film de David Fincher, en plein centre de Lyon.

Nos confrères du Progrès ont contacté un boxeur qui a assisté à la scène. “Je suis boxeur et j'ai entendu parle. Au départ ça devait se passer dans une allée, moins visible, mais finalement ils ont commencé à se battre devant le Mc Do. C'était parti pour de la rigolade, mais ils se sont pris au sérieux et des paris d'argent ont été faits. Ils ont fait plusieurs rounds... sans qu'aucun véhicule de police ne passe”, a-t-il déclaré.

En effet, selon la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône “aucun appel au 17, ni qu'aucune intervention de police n'ont été enregistrés jusqu'à présent”.