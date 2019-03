Lyon : des chercheurs créent la plus grande carte dynamique de l’Univers

Des chercheurs lyonnais de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le CNRS ont créé la plus grande carte dynamique de l'Univers.

Une équipe internationale de chercheur impliquant l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le CNRS ont créé la plus grande cartographie dynamique de l’Univers. Sur celle-ci, on peut y voir les mouvements de la matière noire, dans un rayon d’un milliard d’années-lumière autour de nous. Le volume de cette carte est 10 fois plus grand que celui qui détenait le record jusqu'ici. La création de cette carte a été possible grâce au travail d'une équipe d’astrophysiciens, emmenée par Hélène Courtois, chercheuse Université Lyon 1 à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL, Université Lyon 1/CNRS), qui observent des milliers de galaxies.

Le film de cette création, “Voyage sur les flots célestes”, va être diffusé au grand public le 4 avril prochain sur France 5 à 20h45. “De Hawaï à l’Australie, en passant par l'Afrique du Sud, le spectateur embarquera pour une incroyable aventure humaine et scientifique à destination des plus grands sites d’exploration du Cosmos sur la planète et à la découverte des nouveaux défis sur la compréhension de l’Univers. Un voyage sur Terre et dans l’espace à couper le souffle !”, promet l'Unesrsité.

Il est déjà possible d'explorer l'Univers en zoomant et tournoyant dans la carte interactive disponible ici.