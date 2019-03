Lyon : derniers bouchons sur la route des stations de ski ce week-end

Après plusieurs week-ends de chassés-croisés sur la route des stations de ski des Alpes, ce dernier samedi des vacances sera un peu moins chargé que les précédents.

Dans le sens des départs, Bison futé voit du orange dans toute la région. Comme d'habitude, la circulation sera difficile entre Lyon et Chambéry sur A43, entre 9 heures et 17 heures. C'est dans celui des retours que la route sera la plus chargée puisque ce samedi est annoncé rouge. Bison futé conseille de “quittez les stations de sports d’hiver des Alpes avant 8 heures ou après 18 heures et de rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures”. Dimanche la journée est annoncée verte partout en France.