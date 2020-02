Lyon : départs en vacances, bouchons, déjà beaucoup de monde dans la région

Les écoliers lyonnais sont en vacances. Pour le 1er jour des vacances, la journée est classée rouge dans les deux sens de circulation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce samedi matin, à 8h50, il y a déjà énormément de monde en direction des Alpes et des stations de ski. Ainsi, il faut 2h30 pour relier Lyon à Albertville par exemple, contre 1h20 en temps normal.

Bison futé conseille notamment d'éviter l’autoroute A6 en direction des Alpes entre Beaune et Mâcon de 10h à 12h et de se détourner de tous les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski entre 10h et 18h notamment les autoroutes A40 et A43.