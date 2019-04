Lyon : de gros bouchons déjà sur les routes ce vendredi

C’était prévu. Il y a déjà beaucoup de monde sur les routes autour de Lyon, alors que le week-end de trois jours de Pâques s’amorce. C’est déjà très compliqué sur la rocade est ainsi que sur l’A7 après Feyzin. Automobilistes, armez-vous de patience.

Bison futé avait prévenu, “le week-end de Pâques sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur le plan de la circulation routière”. Vendredi, il est conseillé d'éviter de quitter les grandes métropoles ou de transiter sur les voies rapides urbaines, entre 14 heures et 20 heures et d'éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud.

A 14h, ce vendredi, la circulation est déjà très difficile dans l’agglomération lyonnaise, avec plus de 10km de bouchons sur la rocade est en direction du sud. L’A7 est également encombrée. Vous circulez très difficilement entre Feyzin et Givors en direction de Marseille. 10km de bouchons sont également à signaler. Et cela ne devrait pas s’arranger au cours de l’après-midi…

Lire aussi : Bison futé : Week-end de Pâques compliqué sur les routes à Lyon