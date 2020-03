Lyon : comment sont traitées les urgences hors coronavirus ?

En plus des cas de coronavirus, les HCL continuent de s'occuper des patients aux pathologies graves et des urgences dans un contexte de forte mobilisation de toutes les équipes médicales.

L'épidémie de coronavirus et l'augmentation croissante du nombre de malades atteints par la maladie dans les hôpitaux et dans les services de réanimation n'ont pas stoppé les autres activités médicales. Les hospices civils de Lyon continuent donc de faire face aux urgences plus “classiques” et autres pathologies graves. Pour gérer cette situation, les HCL ont déprogrammé toute l’activité non urgente, afin d’accélérer l’organisation et d’accroître les capacités de prise en charge des patients. Ces derniers insistent par ailleurs sur le fait qu'il “est toujours important que la population continue à saisir l’hôpital pour les prises en charge urgentes hors covid.”

Ainsi pour gérer toutes les situations :