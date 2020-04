Lyon : comment consulter sans risque pour les malades hors Covid-19 ?

Les professionnels de santé s’inquiètent de la baisse du nombre de consultations de patients ayant d’autres maladies que le coronavirus Covid-19.

Si les malades du coronavirus concentrent l'attention médiatique et médicale depuis plus d'un mois, les professionnels de santé ont alerté les autorités sur la diminution considérable des demandes de rendez-vous, d’appels ou de venues pour d'autres motifs que la suspicion de coronavirus. Un constat “préoccupant” pour l'ARS qui rappelle qu'il est “important que les patients atteints d’une maladie chronique qui nécessite un suivi régulier et rapproché(diabète ou hypertension instable, pathologie cancéreuse en cours de traitement) consultent, tout comme les patients qui ont un suivi psychiatrique.” Pour ce faire, des circuits de prise en charge dédiée ont été mis en place pour ces malades.

Plusieurs modalités pour consulter un médecin existent :