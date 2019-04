Lyon : cette nouvelle technique de cambriolage qui inquiète

Dans l’agglomération de Lyon, la technique des cambrioleurs dite de "l'aimant" commence à inquiéter gendarmes et policiers. Voici comment s'en protéger.

En matière de cambriolage, certains ne reculent parfois devant rien. Alarme, chien, porte blindée, habitants présents... les voleurs cherchent toujours des parades pour rentrer dans les domiciles. Mi-avril, nous consacrions un article aux nouvelles techniques employées par les cambrioleurs sur la métropole de Lyon (lire ici).

Un aimant

Contactée par une source policière, une nouvelle méthode a été portée à notre connaissance : celle dite de "l'aimant". Les immeubles sont ciblés, le but des cambrioleurs étant de pouvoir rentrer à l'intérieur pour ensuite viser les appartements. Les malfrats se heurtent à un obstacle courant : la porte principale s'ouvrant avec un digicode ou badge, qui est verrouillée par un système automatique de type serrure électromagnétique, et non par une clé. Pour préparer les futurs cambriolages, ils ont donc trouvé une parade : bloquer la fermeture de ces portes principales grâce à des aimants plats. La porte peut alors être ouverte librement, et son système de fermeture totalement inopérationnel.

Comment se protéger

Cette technique est actuellement employée dans l'ouest de Lyon, où elle a été constatée à plusieurs reprises, mais le reste de l'agglomération n'est pas à l'abri. Pour s'en protéger, il est impératif de vérifier régulièrement la porte principale de son immeuble, de faire remonter tout individu suspect qui poserait quelque chose sur la porte, même si l'opération est très rapide (une vingtaine de seconde), et de signaler tout problème avec le système de fermeture.

Si vous découvrez alors un aimant dans l'encadrement, il est important de contacter les policiers. Enfin, comme souvent, il est nécessaire d'informer les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, souvent ciblées par les voleurs. Être bien informé est parfois tout aussi efficace que la meilleure des alarmes, les cambrioleurs n'hésitant plus à se déguiser en policiers pour multiplier les vols par ruse (voir ci-dessous).