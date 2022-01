Les Jeunes avec Macron de Lyon et de la métropole soutiennent l’Europe.

Paix et échanges émergent des propositions du groupe lyonnais des "Jeunes avec Macron", pour la présidence française de l'Europe.

La France, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, a pris la présidence de l'Union européenne en ce début d'année. Dans ce contexte, les "Jeunes avec Macron du Rhône et de la métropole de Lyon" ont publié ce samedi 22 janvier une tribune, dans laquelle ils précisent ce qu'ils attendent de ces six mois à la tête de l'UE.

Un symbole de paix

Alors que l'Europe est secouée par des tensions entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, que des problématiques migratoires s'installent entre la Biélorussie et la Pologne, ou que la crise sanitaire monopolise le débat, ces jeunes engagés rappellent "[leur] attachement profond à la symbolique même de l’Union Européenne comme continent de paix. Populisme, changement climatique, terrorisme, immigration… Nous considérons que nos institutions européennes sont les mieux à même pour faire face aux défis du siècle et que ce n’est qu’unis que nous pourrons les relever", indiquent-ils dans leur tribune.

Défenseurs de l'idéal européen, ils s'enthousiasment de "l'idée d’un service civique européen de six mois ouvert aux jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d’apprentissage, un stage ou une action associative". Pour eux, la présidence française doit aussi être l'occasion de souligner que l'Europe se trouve "un petit peu à chaque coin de rue", notamment dans la capitale des Gaules. "Lyon est une ville humaniste située au carrefour de l’Europe. Reconnue comme haut-lieu de culture, elle a été consacrée capitale européenne du Smart Tourism 2019 et meilleure destination européenne de week-end. Contribuant à cet engouement, l’Union européenne finance chaque année un large spectre de projets pour développer notre métropole".

Et d'appeler au rassemblement : "Jeunes lyonnais, employons-nous à faire vivre l’Europe dans notre territoire, soyons acteurs de ce formidable élan parce que nous sommes aussi profondément européens".