Lyon : c'est quoi #OnSyMetTous, l'évènement climat à Miribel ce dimanche ?

La Métropole de Lyon organise l’évènement #OnSyMetTous ce dimanche au parc de Miribel-Jonage, à quelques kilomètres de Lyon. Une journée pour sensibiliser les citoyens au réchauffement climatique.

Des activités ludiques, des jeux aquatiques

Des conférences, des tables rondes, des débats, des échanges, concernant le réchauffement climatique seront organisés tout au long de la journée, entre 10h et 18h. Il y aura aussi la présentation d'actions pour une écologie du quotidien et des activités culturelles et ludiques comme du théâtre, du cirques du yoga et des… jeux aquatiques avec la canicule qui sévit sur la France actuellement.

Des espaces dédiés au bien manger, à comment se déplacer

Des espaces dédiés au bien manger, à comment se déplacer, à comment mieux consommer et gérer ses déchets et la nature en ville seront animés par des associations. Les citoyens pourront aussi devenir des "ambassadeurs du changement" pour sensibiliser les autres. Le climatologue Jean Jouzel et le rugbyman du LOU, Baptiste Couilloud, qui fera le trajet jusqu’au parc à vélo, participeront notamment à la journée de sensibilisation.

Un garage à vélo sécurisé

Enfin, comment se rendre au Parc ? En voiture voyons… A condition de respecter la circulation différenciée pour sortir de Lyon ou de Villeurbanne, une circulation différenciée en vigueur à Lyon et Villeurbanne en raison d’un fort pic de pollution depuis mercredi. La Métropole de Lyon propose aussi une plateforme de mise en relation pour le covoiturage (voir ici). Un garage à vélo sécurisé sera également installé à l’entrée du site.

