Lyon : Benjamin Biolay de retour aux Nuits de Fourvière pour deux soirées

Ce mardi et ce mercredi un habitué, originaire du département, fait son retour aux Nuits de Fourvière. Le temps de deux soirées, Benjamin Biolay revient sur la scène du Théâtre antique avec son dernier album Grand Prix, où il propose des titres résolument plus rock.

C’est auréolé d’un titre aux Victoires de la Musique, que Benjamin Biolay fait son retour aux Nuits de Fourvière le temps de deux concerts ce mardi et ce mercredi, à partir de 21h30. Pour sa sixième participation au festival, le chanteur originaire de Villefranche-sur-Saône revient avec un neuvième album studio qui fait la part belle au rock et marque son retour "aux sources d’une pop orchestrale à la fois virtuose et totalement décomplexée", soulignent les organisateurs. Sorti il y a un an, Grand Prix a été inspiré par la passion dévorante de l’artiste pour la Formule 1.

Alors que le département du Rhône est placé en vigilance orange "pluie-inondation" et que l'équivalent d'un mois de pluie pendant un mois de juillet est attendu ce mardi, les organisateurs rappellent sur leur site que "les décisions d’annulation dues à une mauvaise météo sont rares et se font toujours au dernier moment". Ils précisent également que "pour des raisons de visibilité et de sécurité les parapluies de toute nature sont interdits".

