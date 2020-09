Lyon BD : la programmation de la saison d'automne dévoilée

Lyon BD a présenté ce jeudi 10 septembre sa saison d'automne : plus de 20 événements et 70 auteurs de BD entre septembre et décembre.

2020 a été sacrée "année de la BD" par le ministère de la Culture. 2020 c'est aussi le 15e anniversaire du festival Lyon BD, dont Lyon Capitale est partenaire. Pour ces deux occasions, les organisateurs avaient prévu de mettre les petits plats dans les grands, mais le coronavirus s'est invité à la fête. Lyon BD compte donc mettre le paquet sur sa saison d'automne. De septembre à décembre, théâtre, musique et BD se mélangeront pour mettre à l'honneur Rapahelle Macaron, Cy, Riad Sattouf ou encore l'indétrônable Tintin. Quelques temps forts du festival.

Le 23 septembre, esplanade François Mitterrand (Lyon 2e). Pour ouvrir la saison, un concert illustré aura lieu le 23 septembre prochain sur l'esplanade François Mitterrand, devant l'Hôtel de Région dans le 2e arrondissement de Lyon. A la plume, les auteurs et autrices de BD Raphaelle Macaron, Aude Picault, Melek Zertal et Charles Berberian. A la musique, le groupe Acid Arab. En première partie, les membres du collectif lyonnais de BD L'Epicerie séquentielle dessineront sur un live de la DJ Roman Santarelli. La première BD de Raphaelle Macaron, intitulée Les Terrestres et réalisée en collaboration avec Noël Mamère, paraîtra le 17 septembre. L'ouvrage retrace le quotidien de divers militants écolos rencontrés dans toute la France.

A partir du 18 septembre, Lugdunum - Musée et théâtre romains (Lyon 5e). A partir du 18 septembre, l'exposition "Super (Héros)" , au musée gallo-romain de Lyon, mettra à l'honneur les super héros de comics et les figures des héros de l'Antiquité.

Le 10 octobre, Auditorium-Orchestre national de Lyon (Lyon 3e). Le 10 octobre, l'Auditorium de Lyon organisera une journée dédiée à la BD pour les plus jeunes. Différents ateliers seront proposés tout au long de l'après-midi, suivis d'un concert de l'Orchestre Pasdeloup à 18h30, intitulé "Tintin autour du monde".

Le 17 octobre, théâtre Comédie Odéon (Lyon 2e). Le 17 octobre, Cy, autrice des incontournables Le vrai sexe dans la vraie vie et Radium Girls, montera sur la scène du théâtre Comédie Odéon aux côtés du compositeur Julien Limonne pour un concert dessiné.

Du 16 au 27 novembre, Villa Gillet (Lyon 4e). Une exposition intitulée "Eruptions", produite par Lyon BD, s'intéressera à la mise en planches des mouvements contestataires de Hong-Kong, Beyrouth ou Santiago du Chili. Dans le cadre du festival Mode d'emploi de la Villa Gillet, celle-ci accueillera l'exposition du 16 au 27 novembre, en présence de l'auteur libanais Barrack Rima.

Le 13 novembre, Maison du livre, de l'image et du son (Villeurbanne). Pour la sortie de son nouvel album Comédie française, Mathieu Sapin exposera son travail à la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne. Le créateur de l'anti-héros Supermurgeman sera là le 13 novembre pour inaugurer l'exposition.

Mi-novembre, médiathèque de Francheville. Mi-novembre, une exposition à la médiathèque de Francheville mettra à l'honneur Guy Deilsle, le célèbre auteur des Chroniques de Jérusalem et du Guide du mauvais père.

Le 30 novembre, théâtre des Célestins (Lyon 2e). Le 30 novembre, le théâtre des Célestins accueillera Riad Sattouf pour la sortie du 5e tome de sa célèbre série L'Arabe du futur.

Novembre et décembre, théâtre Comédie Odéon (Lyon 2e). La pièce de théâtre Zaï Zaï Zaï Zaï, adaptée de la BD éponyme de Fabcaro, sera jouée au Comédie Odéon en novembre. En décembre, ce sera la pièce Les carnets de cerise, adaptée d'une BD d'Aurélie Neyret et de Joris Chamblain.

Encore plus d'événements dans le programme complet de Lyon BD.