Lyon : basilique, esplanade, jardins, le site de Fourvière réouvre le 12 mai

Le site de Fourvière réouvre le 12 mai à Lyon. La basilique, l'esplanade et sa vue imprenable sur la magnifique ville de Lyon ainsi que les jardins seront accessibles au public dès ce mardi.

"A partir du 12 mai 2020, le site de Fourvière et ses jardins pourront de nouveau vous accueillir. Lyonnais, fidèles, amoureux d’histoire et promeneurs pourront revenir au sommet de la colline pour profiter d’un retour aux sources et pourront de nouveau prendre un peu de hauteur pour respirer, prier, vivre le moment présent et s’accorder une promenade inspirante", indique la Fondation Fourvière dans un communiqué.

