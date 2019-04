Lyon : avec 8,5 millions de locations en 2018, Velo'v continue de séduire

En 2018, 8,5 millions de Velo'v ont été loués à Lyon. Selon l'entreprise JCDecaux, 12 % des Lyonnais et Villeurbannais sont titulaires d'un abonnement longue durée au service de location de vélo.

Dans un communiqué publié ce mardi, JCDecaux, détenteur du marché de location de vélo à Lyon depuis 2005 a annoncé que le nombre d'abonnés longue durée est en constante progression. On compte actuellement 77 500 personnes engagées soit une augmentation de 12 % en 6 mois. L'entreprise se félicite ainsi que 12 % (un peu plus d'une personne sur 10) vivant à Lyon et Villeurbanne utilise leur service. De même, depuis le début de l'année 2019 les locations sont aussi en forte progression avec +18 % du 1er janvier au 31 mars par rapport à la même période en 2018. “Vélo’v a même battu son propre record historique au 2e semestre 2018, avec plus de 4,5 millions de locations enregistrées sur 6 mois, et réalisé une véritable performance sur l’année 2018 avec 8,5 millions de locations”, note JCDecaux. Le contrat de l'entreprise notamment spécialisée dans l'affichage urbain a été reconduit en 2017 pour 15 ans. L'été dernier, 4000 nouveaux vélos ont été déployés dans la ville pour remplacer l'ancienne génération de deux roues.

Dès la rentrée prochaine, sous certaines conditions, un service “d'owerflow” va être mis en place pour permettre de garer son Vélo'v hors station comme nous l'annoncions en mars dernier.