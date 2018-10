Lyon : arrestation du gang qui avait volé plus de 150 voitures

C'est un vaste coup de filet qui devrait mettre fin à un réseau important à Lyon et dans le Rhône. La gendarmerie a interpellé 12 personnes soupçonnées d'être derrière un système de trafic international de voitures volées.

Mardi, les gendarmes du Rhône ont interpellés 12 individus, selon Le Progrès. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place un réseau de trafic international de voitures volées. Les individus agissaient sur la métropole de Lyon, et notamment le Sud. De la petite voiture urbaine, à la grosse berline, rien ne les arrêtait. Une fois dérobée, la voiture était envoyée dans un atelier à Vénissieux, où un individu reprogrammait l'ordinateur de bord et changeait les numéros de série pour qu'ils soient identiques à ceux d'une épave achetée plus tôt. Le gang aurait volé au moins 150 voitures, qui sont ensuite reparties vers d'autres villes en France, mais aussi en Europe et au Maghreb.