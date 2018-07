Lyon : appel à témoins après des coups de feu

Le 27 juin dernier, dans le 1er arrondissement, des coups de feu se sont fait entendre entre 22h et 22h30 lors d’une rixe. La brigade criminelle de la police judiciaire a décidé de lancer un appel à témoins le lundi 9 juillet.

D’après Le Progrès, un homme a été légèrement blessé à l’abdomen lors d’une rixe le 27 juin, entre 22h et 22h30 à l’angle des rues Désiré et Romarin, non loin des Terreaux, des coups de feu ont été entendus. Le lundi 9 juillet, la brigade criminelle de la police judiciaire a lancé un appel à témoins pour faire avancer les investigations de la direction interrégionale de police judiciaire (DIPJ). Les enquêteurs cherchent à comprendre le déroulement des faits et les motifs de cette rixe.