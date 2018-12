Lyon accueille les premiers labels culturels SMAC du Rhône

Pour la première fois dans le Rhône, deux lieux dédiés aux musiques actuelles reçoivent le label SMAC (Scènes de musiques actuelles). Le marché Gare et le Périscope ouvrent la voie pour les musiques d’aujourd’hui.

C’est une première pour Lyon, et pour le Rhône. Fin décembre, le ministre de la Culture, Franck Riester, décernait aux associations Réseau (Rassemblement d’énergies pour la sauvegarde d’un espace artistique utopique) et MJC Presqu’Île Confluence le label SMAC, scènes de musiques actuelles. Le Périscope et le Marché Gare, tous deux situés dans le 2e arrondissement de Lyon, vont officiellement poursuivre leurs missions de promotion et de soutien à la création, mais aussi d’accompagnement des différentes pratiques artistiques et de suivi d’artistes amateurs et professionnels, de la répétition à la formation.

Gérard Collomb et Loïc Graber, adjoint à la mairie de Lyon délégué à la culture se sont félicités de la décision du ministère. "Cette labellisation récompense la qualité des projets culturels et artistiques déposés par le Marché Gare et le Périscope. Elle constitue une étape importante qui conforte à la fois le dispositif Scène Découvertes de la ville de Lyon, dont émergent deux associations, et la structuration professionnelle de la filière "musiques actuelles" dans notre ville. Ce qui nous ouvre de belles perspectives pour l’avenir", exprimait Loïc Graber dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, les villes de Lyon, Vénissieux et Feyzin travaillent de concert avec la région pour obtenir le label SMAC, comme le rappelle Gérard Collomb dans le communiqué qui fait suite à la décision de Franck Riester : "Cette labellisation est aussi le résultat de la confiance et du travail mené en commun entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Lyon." Quatre lieux ont été retenus pour développer le projet dans le Rhône, L’Epicerie Moderne, à Feyzin, Bizarre !, à Vénissieux, le Périscope et le Marché Gare à Lyon. Ces quatre institutions de la musique actuelle forment les S2M, Scènes de musiques métropolitaines. La SMAC de la métropole représente la première du Rhône et vient allonger la liste des huit SMAC d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il en existe au total quatre-vingt-cinq sur le territoire français.