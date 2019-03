La circulation est perturbée ce vendredi soir aux alentours de Lyon, notamment à cause d'accident et de véhicules en panne sur l'A47 et l'A7. Le tunnel sous Fourvière est également saturé dans les deux sens.

Un accident a eu lieu sur l’A47 direction de Saint-Étienne et à hauteur de Chasse sur Rhône. La voie rapide est neutralisée sur le secteur, engendrant environ 1km de bouchons. Un véhicule en panne sur l’A7 provoque également 4km de bouchons à hauteur de Pierre-Bénite en direction de Marseille. Comptez 4km de bouchons entre la porte des États-Unis et la porte de la Soie sur le périphérique Laurent Bonnevay en direction de Paris. Enfin, prévoir également des bouchons sous les deux entrées du tunnel de Fourvière, 2km en direction de Paris et 5km en direction de Fourvière.