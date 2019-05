Lyon : 782 nouvelles terrasses à partir de ce mercredi 1er mai

Comme chaque année, les terrasses saisonnières vont faire leur apparition sur les places de parking de la ville de Lyon à partir de ce mercredi 1er mai et jusqu'au 30 septembre.

Comme chaque année, 1er mai rime avec muguet, mais aussi avec terrasses fraîchement installées. En effet, à partir de ce mercredi, 782 places de parking vont se parer de bois pour permettre aux établissements de soif et de faim de prendre possession de la rue. En 2019, le nombre de terrasses installées reste stable par rapport à 2018 (721). Ces installations provisoires seront présentes jusqu'au 30 septembre prochain.

Chaque année, la demande est croissante de la part des établissements lyonnais. Leur prix au m2 varie de 75 euros à plus de 1 300 euros, selon la saison, la catégorie et l'emplacement. Lyon compte en tout 3200 terrasses. Il en existe trois sortes : les terrasses saisonnières (du 1er samedi de mars jusqu'au 1er dimanche de novembre), les terrasses annuelles (du 1er janvier au 31 décembre) et les terrasses dites "sur stationnement" (du 1er mai au 30 septembre).