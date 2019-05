Lyon 6e : un homme frappé à la tête avec une bouteille

Deux jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir agressé un Lyonnais de 30 ans en lui portant un coup de bouteille à la tête.

Dimanche 12 mai, dans le 6e arrondissement. Un Lyonnais de 30 ans est agressé dans le 6e arrondissement par deux individus qui exercent sur lui des violences. Il est alors frappé à la tête par l'un des hommes à l'aide de bouteille. La victime recevra 21 jours d'ITT après cette agression. Une heure plus tard, les policiers parviennent à retrouver deux suspects, un Lyonnais de 18 ans, déjà connu pour six antécédents judiciaires, et un Caluirard de 17 ans. Les deux individus ont nié les faits. Ils seront présentés au parquet ce mardi 14 mai pour "violences aggravées".