Lyon : 42 verbalisations pour non respect du couvre-feu vendredi soir

C'est entre 19 et 20 heures ce vendredi soir que de nombreux individus ont été verbalisés suite à une importante opération policière aux abords des métros.

C'est à la sortie des métros Vaise, Gorge de Loup, Vieux-Lyon et Bellecour que les usagers se sont fait surprendre par environ 60 policiers rapporte le Progrès. Ces derniers avaient pour mission le contrôle du port du masque ainsi que de l'attestation de déplacement dérogatoire, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 mais aussi de la sécurisation des transports contre tous les types de trafic.

« Ces actions ciblées sont très fréquentes. Les agents du SISTC (Service interdépartemental de sécurité des transports en commun) connaissent très bien leur métier, ce sont de très bons physionomistes », explique la commissaire Mathilde Bourgoin dans les colonnes du Progrès. Lors de cette soirée, 282 individus ont été contrôlés, 19 personnes ont été verbalisés pour non port du masque, 42 pour non respect du couvre-feu. Les policiers ont procédé à deux interpellations, la première pour port d'arme illicite, et l'autre pour vol.