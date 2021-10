Lyon : 4 000 emplois à pourvoir en deux jours lors du Village des recruteurs

Depuis 9 heures, ce mercredi 20 octobre, le Village des recruteurs a repris ses quartiers sur la place Bellecour. Pendant 48 heures, ce job dating géant mobilise 100 acteurs de l’emploi qui proposent environ 4 000 postes à pourvoir.

Dans un contexte national où le marché de l’emploi se tend de plus en plus sous l’effet de la crise la sanitaire, le Village des créateurs qui vient de s’installer pour deux jours sur la place Bellecour, veut faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande. Depuis ce matin 9 heures et jusqu’au jeudi 21 octobre à 17 heures, une centaine d’acteurs de l’emploi prennent leurs quartiers sur la place du deuxième arrondissement pour la 6e édition de l'événement.

Au total, près de 4 000 offres sont proposées aux personnes en recherche d’emploi, "une belle opportunité tant pour les entreprises qui peinent à recruter que pour les publics éloignés de l'emploi en recherche d'une offre qui correspond à leurs savoir- faire et savoir-être", souligne Emeline Baume, la vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge notamment de l’emploi. À noter que 60 % des postes à pourvoir sont en CDI.

Pour consulter les offres, les candidats peuvent d’ores et déjà se connecter sur levillagedesrecruteurs.fr. Gratuit, l’accès au village se fait de 9 heures à 17 heures, sur présentation d’un pass sanitaire, aucune inscription n’est nécessaire.