Lyon : 35 500 places de parking gratuites à partir de ce jeudi

Jusqu'au 31 août (inclus), 35 500 places de parking vont devenir gratuites à Lyon.

Depuis ce jeudi matin 1er août, 35 500 places de stationnement sont devenues gratuites à Lyon. Une habitude pour les Lyonnais qui restent entre Rhône et Saône durant le deuxième mois d'été. Dans le détail, toutes les places Tempo vont bénéficier de cette gratuité. En tout, la ville compte 43 200 places payantes. Un message d’information s’affichera sur les écrans des horodateurs de ces zones pour confirmer aux usagers la gratuité ou non. Les rues qui resteront payantes sont en général les plus fréquentées du centre-ville et le long des axes majeurs de Lyon afin de permettre la rotation des véhicules et éviter les voitures “ventouse”.

Pour les personnes titulaires de la vignette résident, l’ensemble des places de stationnement en zone Tempo et Presto seront gratuites, excepté celles des voies interdites au stationnement résidentiel.