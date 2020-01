Lyon 2e : quatre rues perpendiculaires à Victor Hugo fermées pour travaux

La Métropole a annoncé que les travaux, qui ont commencé le 6 janvier, doivent s’achever à l’été 2020. Voici les conséquences pour la circulation sur la Presqu’île.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine « Cœur Presqu’île » quatre rues perpendiculaires à la rue Victor Hugo, dans le 2e arrondissement de Lyon, vont être fermées pour mener à bien les travaux sur la chaussée a annoncé le magazine de la Métropole. Commencé le 6 janvier ils doivent durer jusqu’à l’été 2020, des déviations seront mises en place et signalées d’ici là, pour les commerces des places de livraison sont prévues dans les rues transversales à Victor Hugo. Les quatre rues concernées sont la rue Sala, la rue François Dauphin, la rue Franklin et la rue Sainte-Hélène. Elles vont être fermées successivement pour permettre aux ouvriers de travailler :

rue Sala : rue barrée du 7 janvier à mi-mars 2020

: rue barrée du 7 janvier à mi-mars 2020 rue François Dauphin : rue barrée du 30 janvier au 14 avril 2020

: rue barrée du 30 janvier au 14 avril 2020 rue Franklin : rue barrée du 13 janvier à mi-mars 2020

: rue barrée du 13 janvier à mi-mars 2020 rue Sainte-Hélène : rue barrée de mi-mars à fin mai 2020.

Ces travaux s’inscrivent dans le nouveau plan d’urbanisation, censé « apaiser le trafic dans le secteur ». Les véhicules ne pourront plus suivre la rue Victor Hugo sur toute sa longueur, ils devront sortir via une rue perpendiculaire et de nouvelles bornes d’accès place Ampère limiteront la présence des véhicules. Les quatre rues en travaux vont également s'offrir un peu de verdure avec 28 nouveaux arbres plantés.