Lyon 2e : la rue Franklin fermée jusqu'à fin août

La rue Franklin, située entre le quai Gailleton et la rue de la Charité dans le 2e arrondissement, va être l'objet de travaux de rénovation durant l'été. La circulation sera coupée dès ce lundi.

À partir de ce lundi 9 juillet, et jusqu'au 31 août, la rue Franklin sera fermée pour cause de travaux. Située entre le quai Gailleton et la rue de la Charité, la rue Franklin fait peau neuve : réfection des 800 m² de chaussée en pavés et élargissement des trottoirs. Neuf arbres seront également plantés. Durant le chantier, les piétons pourront circuler par un passage précis, mais les cyclistes et voitures devront emprunter des itinéraires déviés. Pour les riverains et les commerçants, la rue reste accessible pendant les travaux. En attendant, la métropole conseille de se référer à la carte interactive onlymoov.