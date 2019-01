Lyon : 19 ans, 54 antécédents et 4 nouveaux vols par effraction

La police a interpellé un jeune de 19 ans, habitant à Vénissieux, soupçonné d'avoir commis plusieurs vols par effraction sur la région de Lyon.

Un jeune homme de Vénissieux n'a que 19 ans, mais il est déjà connu des services de police pour 54 antécédents judiciaires. Mardi 8 janvier, il a été interpellé, son ADN a été retrouvé sur les lieux de quatre vols par effraction et une tentative de vol. L'individu aurait opéré en région lyonnaise, Corbas, Communay, Ternay et Sérézin-du-Rhône. Il a reconnu les faits et sera convoqué en septembre 2019.

