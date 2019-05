Lyon a en moyenne 2000 heures d’ensoleillement par an, d’après une étude de Futura Sciences. C’est loin derrière Marseille qui compte plus de 2800 heures d’ensoleillement annuelles.

Sans surprise, le soleil, il est dans le sud. Marseille, Toulon, Ajaccio, Nice et Montpellier forment le quinté de tête des villes les plus ensoleillées de France, selon une étude de Futura Sciences.

Lyon, avec 2000 heures d’ensoleillement par an (des moyennes établies sur 20 ans), arrive à la 14e position des villes françaises, derrière Bordeaux et Toulouse notamment. En moyenne, il y a 81 journées ensoleillées à Lyon par an et 128 de faible ensoleillement.