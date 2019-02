Lyon : 141 heures perdues dans les bouchons en 2018 (et pas les bons !)

En 2018, les automobilistes lyonnais ont perdu beaucoup de temps dans les bouchons et ce ne sont pas ceux qui ont fait la gloire de la ville.

Lyon est célèbre pour ses bouchons, ceux où l'on mange et un peu moins pour ses... bouchons, ceux où les automobilistes perdent leur temps ! L'INRIX a publié son classement mondial des villes les plus embouteillées pour l'année 2018. Sur le podium, on retrouve ainsi Moscou en Russie, Istanbul en Turquie et Bogota en Colombie.

Lyon est à la 100e place, troisième ville française derrière Paris (16e) et Marseille (55e). Ainsi, le classement nous apprend qu'en 2018, les automobilistes lyonnais ont perdu 141 heures dans les bouchons, contre 140 heures pour les Marseillais et 237 heures pour les Parisiens (210 heures à Moscou, 157 heures à Istanbul et 272 heures à Bogota).

Ce classement reste une belle promotion pour la solution vélo et les transports en commun en sites propres qui permettent d'éviter ce genre de déconvenue. Autant de temps de gagné et d'argent économisé pour aller dans un bon bouchon à Lyon, celui où personne ne regrettera d'être "coincé" pendant plusieurs heures chaque année.