Loire : l'armée en renfort à l'Hôpital du Gier ?

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les élus du syndicat intercommunal du Pays du Gier craignent de devoir faire appel à l'armée si la situation perdure au centre hospitalier du Gier.

L'Hôpital du Gier se trouve dans l'impasse avec l'afflux des nouveaux cas de Covid-19. "Si la courbe continue à être exponentielle, on n’aura rapidement plus le choix, il nous faudra des renforts militaires" rapporte Régis Cadegros, premier adjoint au maire de Saint-Chamond et président du conseil de surveillance du Centre hospitalier du Gier, au Progrès.

Une aide identique à celle reçue par Mulhouse en avril dernier, avec des renforts humains et matériels dont 30 lits de réanimation.

Selon plusieurs maires, la situation deviendrait dramatique dans les prochains jours. "Avec la courbe actuelle, d'ici quinze jours, on pourrait être amenés à faire du tri entre les malades" ajoutait Régis Cadegros.