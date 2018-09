Les vrais prix de l’immobilier à Lyon par quartier et arrondissement

Combien coûte un appartement au m² à Lyon, par quartier et arrondissement ? Loin des études basées sur les petites annonces, celle de la Chambre des notaires de France permet de se faire une idée du vrai prix de l’immobilier à Lyon.

En matière d'immobilier déjà existant, il y a plusieurs types d'études sur le prix/m² médian des biens. Celles basées sur les petites annonces, et celle de la Chambre des notaires de France, plus fiable, issue des ventes réelles. Cet été, la Chambre des notaires a dévoilé le prix de l'immobilier à Lyon en se basant sur les ventes réalisées entre mai 2017 et fin avril 2018, permettant d'établir un classement fiable quartier par quartier. Découvrez les vrais prix de l'immobilier à Lyon dans le classement ci-dessous.