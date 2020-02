Les voitures les plus vendues dans le Rhône en 2019 sont...

AAA Data vient de publier le classement des voitures les plus vendues en fonction des départements. Quel est le modèle le plus vendu dans Rhône ? Que représente la part des véhicules électriques ou des SUV dans ce classement ?

AAA Data a fourni les chiffres des ventes de véhicules par département à la presse régionale et notamment nos confrères du Progrès. Dans le département du Rhône, 64 893 voitures ont été vendues en 2019.

En tête du classement, on retrouve la Dacia Sandero avec 1 374 ventes, suivent ensuite :

la Peugeot 208 (1016 ventes)

la Citroën C3 III (955)

la Renault Clio IV (868)

le Dacia Duster 2 (766)

la Renault Twingo III (683)

la Wolkswagen Polo VI (651)

la Peugeot 2008 (650)

la Toyota Yaris (639)

la Renault Captur en dixième place (600)

Les motorisations essence représentent la majorité des ventes, avec 74 % en 2019, suivies par le diesel (17 %, contre 57 % en 2010), les hybrides (6 %) puis l’électrique avec seulement 2,1 %.

Par ailleurs, selon les chiffres transmis à Lyon Capitale par AAA Data, dans le Rhône, en 2019, les SUV ont représenté 39 % des immatriculations, une tendance en hausse de 11 % par rapport en 2018. Si la Sandero et son poids d'une tonne sont en tête du classement, les ventes commencent à tendre vers une majorité de véhicules plus lourds et imposants.