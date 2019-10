Les trottinettes ont disparu des trottoirs de Villeurbanne, pas les autos

Près de Lyon, la ville de Villeurbanne a choisi d'interdire le stationnement des trottinettes de location sur les trottoirs et demandé aux opérateurs de quitter la ville. Cette décision souligne désormais un autre problème dans la ville.

Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret a pris un arrêté interdisant "le remisage des trottinettes électriques en libre-service sur ses trottoirs". Toute personne ou entreprise qui ne respecteraient pas cet arrêté risque une amende de 38 euros par engin tandis que les trottinettes trouvées seront enlevées par les services municipaux. Cet arrêté sera valable à partir du 1er novembre, mais la ville a demandé aux opérateurs de "retirer leurs flottes du territoire jusqu’à l’entrée en vigueur des titres d’occupation du domaine public prévus par la loi d’orientation des mobilités, qui permettra de mieux encadrer la présence de ces engins dans l’espace public". Les opérateurs Lime et Dott ont immédiatement fait savoir qu'ils appliquaient cette demande. Bird n'a stationné aucune trottinette à Villeurbanne, tandis que VOI n'exploitait pas cette zone. Ainsi, ce vendredi 18 octobre, il n'y avait aucune trottinette sur les trottoirs de la ville.

La question du stationnement des voitures

Paradoxalement, cette décision a mis en avant un autre problème bien connu des centres urbains : le stationnement gênant des voitures sur les trottoirs et bandes cyclables. Spontanément, les internautes ont interpellé la ville de Villeurbanne sur les réseaux sociaux, photo à l'appui montrant des véhicules garés à des endroits où ils ne sont pourtant pas autorisés. Les messages sont parfois accompagnés du hashtag #Villeurbagnole, surnom qui revient régulièrement que ce soit du côté de la communauté cycliste comme celle des piétons. Pour l'instant, les internautes n'ont pas obtenu de réponse publique de la part de Villeurbanne. Si la disparition des trottinettes reste majoritairement saluée, la demande de voir le même zèle appliqué au stationnement gênant des véhicules semble se faire de plus en plus forte.