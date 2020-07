Les travaux à Lyon et alentour la semaine du 6 au 12 juillet

Plusieurs travaux d’entretien de nuit sont programmés du 6 au 12 juillet. Attention pour ceux qui souhaitent partir en vacances cette semaine, une fois le soleil couché.

Les piétons et cyclistes noctambules habitués du tunnel de la Croix-Rousse devront faire un détour en début de semaine. Le tube Modes Doux du tunnel sera fermé du 6 au 9 juillet inclus de 21h à 6h le lendemain. Le tunnel Vivier Merle sera fermé sur la même période.

Le 6 et 7 juillet, le tunnel Brotteaux-Servient sera fermé de 21h à 6h depuis le boulevard Brotteaux puis le 8 juillet depuis l’entrée Bonnel.

Côté autoroute et périphériques, plusieurs nœuds de circulation seront interdits sur la période du 6 au 9 juillet, toujours entre 21h et 6h le lendemain.

Sont concernés, sur l’A450 le Nœud de Pierre-Bénite jusqu’à Brignais Centre dans les deux sens. Sur l’A6, le 7 et 8 juillet le Nœud d’Anse et le Nœud A6/A466 direction Marseille seront interdits, le 8 et 9 juillet les mêmes seront fermés en direction de Paris.

Sur le périphérique Laurent-Bonnevay la circulation sera interdite du 6 au 9 juillet, de 21h à 6h le lendemain entre le nœud des Essarts et le nœud de Saint-Fons en direction de Marseille.