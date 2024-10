Malgré les demandes des riverains, la préfecture confirme que le séparateur provisoire sur les quais Tilsitt et Joffre ne sera pas déplacé avant les travaux prévus pour sécuriser les voies.

Depuis 2017, les quais Tilsitt et Joffre, au cœur de Lyon, sont le théâtre de nombreux accidents, dont trois mortels. Le décès d’Iris et Warren en 2022, percutés par une ambulance alors qu’ils circulaient en trottinette, avait profondément ému la ville et relancé le débat sur la sécurité de cet axe très fréquenté. Face à la pression des habitants et des associations de riverains, la Métropole avait installé un séparateur provisoire en béton pour délimiter les voies, en attendant un réaménagement complet d'ici 2025.

Lire aussi : Quel futur pour les quais les plus mortels de Lyon ?

Laure Cédat, mère d'Iris, avait récemment exprimé ses inquiétudes lors d'une réunion publique, questionnant la sécurité des cyclistes et utilisateurs de trottinettes jusqu'à la mise en place des travaux définitifs. Elle plaidait pour un déplacement du séparateur afin de mieux protéger les usagers des modes doux. "Y aura-t-il une autre Iris, un autre Warren, une autre Camille ?" s'était-elle interrogée avec angoisse.

"Tout projet impactant ces axes doit être soumis à l'avis de la préfète"

Cependant, la préfecture nous a confirmé que cet aménagement provisoire ne sera pas modifié. "Les routes à grande circulation (RGC), définies à l’article L.110-3 du Code de la route, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des axes qui assurent la continuité des itinéraires principaux, notamment pour le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires, ainsi que la desserte économique du territoire. Elles sont, à ce titre, soumises à des règles particulières en matière de police de la circulation. Tout projet impactant ces axes doit être soumis à l'avis de la préfète.

L'aménagement actuel du quai Tilsitt est provisoire. La Métropole, gestionnaire de cet axe, a cherché à sécuriser cette zone accidentogène en séparant la voie de circulation générale de la voie bus, qui est également empruntée par les cyclistes. Le séparateur assure cette fonction. La largeur de la chaussée de la voie de circulation générale permet ainsi la circulation des transports exceptionnels. Cet aménagement provisoire a fait l'objet d'un avis favorable de la préfète en début d'année."