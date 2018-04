Les perturbations et travaux routiers cette semaine à Lyon

Des traditionnelles fermetures nocturnes du périphérique nord à celles de plusieurs tunnels de l’agglomération, Lyon Capitale fait le point sur les perturbations à venir cette semaine sur les routes de la métropole lyonnaise. Alors que la grève devrait battre sont plein sur le rail.

Comme chaque semaine, le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) sera fermé à la circulation les nuits de semaines. Ce sera le cas sur l’ensemble de l’ouvrage entre 21 heures et 6 heures le lendemain de lundi à vendredi. La circulation est toujours réduite, de manière continue sur le boulevard du Valvert en direction de Génève et Grenoble pour permettre des travaux d’entretien. Sur le BPNL toujours, la circulation sera réduite dans le tunnel du quai de Bellevue jeudi soir à partir de 20h30, et jusqu’à 5 heures le lendemain matin.

Plusieurs tunnels fermés

Pas de travaux enrevanche dans le très fréquenté tunnel de Fourvière (TSF) en cette première semaine de vacances de Pâques. Il reste néanmoins interdit à tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4m30. La bretelle Kitchener sera quant à elle fermée à la circulation en direction du TSF jeudi soir à partir de 21 heures. Un dispositif maintenu jusqu’au lendemain à 5h30, pour permettre des travaux d’entretien. La voûte ouest de Perrache sera interdite aux véhicules mardi soir, de 21 heures à 6 heures le lendemain. Dans le secteur Part-Dieu, le tunnel Brotteaux-Servient restera fermé, comme depuis plusieurs semaines. Quant à celui des Tchécoslovaques, son accès sera interdit mercredi et jeudi soir de 21 heures à 6 heures le lendemain.

Perturbations limitées sur autoroutes

Côté autoroutier, la circulation sera interdite sur l’A46 Nord, entre le noeud de Anse et Neuville-sur-Saône (échangeur n°2), en direction de Marseille, de lundi à jeudi, entre 21 heures à 6 heures le lendemain, pour permettre des travaux rénovation de la chaussée. Sur l’A466, la circulation sera interdite sur l’ensemble de l’axe, en direction de l’A46 Nord, pour permettre des travaux rénovation de la chaussée, de lundi à jeudi, entre 21 heures à 6 heures le lendemain.

Dans le centre de Lyon, on soulignera la réduction de chaussée rue de la Villette à hauteur de la rue de Bonnel ainsi que le maintien de l’interdiction de stationnement sur les bas-ports de la Saône. Enfin, semaine de grève SNCF oblige, Onlymoov invite les Lyonnais à préparer leur déplacements, en privilégiant le covoiturage par exemple.