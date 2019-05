Les parcs de Lyon évacués et fermés à cause du vent

Suite à des vents violents, les parcs de la ville de Lyon ont été évacués ce lundi après-midi et fermés.

Pas de balade après le travail au parc de la Tête d'or ce lundi. Vers 15h30, les parcs de Lyon ont été évacués à cause de vents violents. Un vent du Nord souffle actuellement sur la ville, avec des rafales à 65 kilomètres / heure. Les services ont donc préféré fermer les parcs pour éviter tout accident à cause de chutes de branches. On ignore quand ils seront à nouveau ouverts, Météo France n'avait pas placé Lyon ou le département du Rhône en vigilance particulière.