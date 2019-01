Les Gilets jaunes inquiètent la Cour des comptes

Obligeant le gouvernement à revoir son déficit public à plus de 3 %, les Gilets jaunes inquiètent Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui, dans son discours solennel de rentrée, a demandé au gouvernement de ne pas “relâcher les efforts”.

Après neuf actes de manifestation des Gilets jaunes depuis novembre, à Lyon comme partout en France, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes a demandé au gouvernement ce jeudi de ne pas “relâcher les efforts” pour “assainir les finances publiques”, rapporte l'AFP. S'il se dit “conscient que les arbitrages à rendre sont difficiles”, il a reconnu “qu' il reste possible de répondre aux attentes qui se sont exprimées (...) sans renoncer à l’effort de redressement des comptes publics”. Face au Premier ministre Édouard Philippe, il a demandé “d'accélérer” les réformes pour répondre aux colères exprimées par les Gilets jaunes : “Les circonstances actuelles imposent, non pas de freiner, mais d’accélérer et de concrétiser l’indispensable démarche de transformation de l’action publique.”

Il a notamment pointé des “marges” à exploiter comme les “trop nombreuses niches fiscales et sociales qui grèvent nos ressources”, “les situations de rente” et “la lutte contre toutes les formes de fraude”.

Le président de la Cour des comptes a tout de même relevé quelques points positifs, dont “les transformations courageuses” dans certaines administrations, et s'est félicité “de la volonté d'agir” du gouvernement qui a suscité son “optimisme”.