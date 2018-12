Les articles les plus lus en 2018 sur LyonCapitale.fr

Gilets jaunes, faits divers, mort de Joël Robuchon, dalle rouge de la rue de la République, voici les articles qui ont été les plus lus en 2018 sur lyoncapitale.fr.

Lyon : le père de famille séquestre les agresseurs de son fils

Les jeunes à l'origine du vol ont été laissés libres et le père et l'un de ses amis présentés au parquet pour enlèvement, séquestration et violences. (Lire ici)

Prise d'otage et rafales de kalachnikov au péage de Villefranche

Quatre braqueurs lyonnais qui revenaient du Luxembourg avec un butin de près d'un million d'euros ont été interpellés par la BRI vers 3 heures du matin en mars. Ils avaient tenté d'échapper à leur interpellation en tirant sur la police, qui les attendait au péage de Limas, à Villefranche-sur-Saône, puis en prenant une famille en otage. (Lire ici)

Course-poursuite et arrestation sur les pistes de l'aéroport de Lyon

Une course-poursuite en voiture a eu lieu le 10 septembre sur les pistes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. L’homme avait été arrêté et avait affirmé qu'il voulait "prendre l'avion pour aller voir le roi du Maroc Mohammed VI", prétextant qu'il était de sa lignée. L'individu aurait eu également des propos “incohérents et ésotériques”, et aurait affirmé “être doté de pouvoirs magiques”. (Lire ici)

Bénédict Beaugé : “Sur Robuchon, il faut aussi dire tout le reste”

Écrivain érudit sur le milieu culinaire et critique gastronomique, Bénédict Beaugé a salué le virtuose et très grand cuisinier qu'était Joël Robuchon, décédé le 6 août à l’âge de 73 ans, sans éluder les parts d'ombre, qui ont émaillé le parcours de celui qui a été élu “cuisinier du siècle”. (Lire ici)

Gilets jaunes, les rassemblements et perturbations à Lyon et dans le Rhône

Comme partout en France, le samedi 17 novembre a été marqué à Lyon et dans le Rhône par la mobilisation des Gilets jaunes contre l'augmentation des prix de l'essence. Beaucoup de rassemblements avaient été annoncés, mais peu déclarés en préfecture. (Lire ici)

Une nouvelle technique de vol inquiète la gendarmerie du Rhône

Les gendarmes du Rhône souhaitent attirer l'attention des citoyens sur une nouvelle technique de vol en recrudescence dans le département et la ville de Lyon. (Lire ici)

Isère : ouverture d'un village de marques à Villefontaine

Le 18 mai, un Village de marques a ouvert ses portes à Villefontaine. Il regroupe plus de 80 boutiques étendues sur un site de 22 000 m2. Le chantier, démarré il y a deux ans, a nécessité un investissement de 115 millions d’euros. (Lire ici)

Lyon : pourquoi y a-t-il une dalle rouge rue de la République ?

Tous les jours, des milliers de Lyonnais marchent sur elle sans la voir. Au 21 rue de la République, à quelques mètres du Palais de la Bourse, une dalle rouge est incrustée dans le sol. Pourquoi est-elle installée ici ? (Lire ici)

Une vidéo d'un monstre martyrisant le crayon de Lyon fait le buzz

Voici une vidéo qui ne devrait pas arranger les relations entre Lyon et Saint-Étienne. Stéphane Couchoud, réalisateur d'origines stéphanoises, a créé une courte vidéo où l'on peut voir un monstre squelettique s'amuser avec le crayon de la Part-Dieu. (Lire ici)

Je suis vulgaire comme un Gilet jaune

ÉDITO - “On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes c’est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, des ouvriers et des petits patrons.La France des troquets, du tiercé et des plats du dimanche.La France ni de droite ni de gauche –ou d’un peu des deux...” (Lire ici)